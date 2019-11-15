المحامية السعودية رباب المعبي تستعرض حقوق المرأة في نظام الأحوال الشخصية

ريم عبدالعزيز(صدى):

استعرضت المحامية السعودية الأستاذة رباب المعبي حقوق المرأة في نظام الأحوال الشخصية من حيث الحضانة والنفقة والولاية وذلك في المحاضرة التي قدمتها في أمسية ثقافية بالتعاون مع جمعية ساند وشهدت حضورا مكثفا من طالبات القانون والاعلاميات وسيدات المجتمع

وقد بدأت الاستاذة رباب المعبي المحاضرة بمناقشة أسباب ازدياد حالات الطلاق وأهمية التعاون والتفاهم بين الزوجين لمواصلة وانجاح الحياة الزوجية بين الطرفين

وركزت المعبي على دور المرأة في انجاح الحياة الزوجية وأهمية تعرفها على عقلية الرجل حتى تستمر الحياة حفاظا على نفسية الأبناء وبناء جيل متكامل نفسيا وجسديا

وتناولت الاستاذة رباب المعبي عدة محاور في المحاضرة شملت شروط الحضانة ومسقطاتها وترتيب الحضانة وسلطة المحكمة في تعيين الحاضن وأثر زواج الأم على حقها في الحضانة ولمن تكون الحضانة في حالة تعادل الأبوين والأختصاص المكاني لرفع دعوى الحضانة واثبات الحضانة دون رفع الدعوى ودعوى الحضانة ودعوى الضم

واختتمت المعبي المحاضرة بذكر جهود وزارة العدل ودورها بتعزيز حقوق المرأة المستفيدة، عبر 20 قرارًا شملت العديد من النواحي في التعاملات القضائية والعدلية.