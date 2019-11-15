غريزمان: كنت أعلم أن الأمر سيكون صعبًا في برشلونة

ماجد محمد(صدى):

أكد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب نادي برشلونة الإسباني، أن ما يحدث له داخل كتالونيا كان متوقعًا.

وأوضح غريزمان، أنه كان يتوقع أن يواجه صعوبة في التأقلم بين صفوف النادي الذي انتقل له الصيف الماضي.

جاء ذلك في تصريحات له عقب مباراة فرنسا ومولدوفا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 .

وقال غريزمان إن « اللعب في مركز المهاجم الصريح أفضل بالنسبة لي فهو يمنحني مزيد من الخيارات كوني لعبت فيه لسنوات طويلة » .

وتابع: « الآن يتعين علي التكيف (في مركز الجناح بين صفوف البرسا)، إنني أتعلم كثيراً رغم أنني كنت أعلم أن الوضع سيكون صعباً في برشلونة».