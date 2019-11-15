الإسكان تحقق أهداف وبرامج رؤية 2030 وتساهم في خفض الإنفاق الحكومي

محمد السعران(صدى):

نجحت وزارة الإسكان في تحقيق مختلف الأهداف وبرامج تحقيق رؤية 2030م، حيث بلغت مستوى جيدا من التقدم، وساهمت في خفض الإنفاق الحكومي.

وكشف التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن الإنجازات التي سجلتها الوزارة، التي تعد ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظها الله، وحرصهما على رفاهية المواطنين في جميع مناطق المملكة.

وأحدث وزير الإسكان ماجد الحقيل تغييرا غير مسبوق في قطاع الإسكان، حيث أطلق حزمة من البرامج والمبادرات التي مكنت المواطنين في جميع مناطق المملكة من تملك المساكن في فترة وجيزة، تجاوزت أكثر من 62% حتى منتصف عام 2019 وفق الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الأخير، الأمر الذي ساهم في انخفاض عدد المساكن المستأجرة خلال ذات الفترة بنسبة 35.49% مقارنة بما سجل في العام الماضي.

وتجاوز إجمالي عدد العقود السكنية الجديدة للأسر السعودية خلال 9 أشهر من هذا العام 2019م إجمالي ما قُدم خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة، إذ وصل إجمالي العقود حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 113,603 عقد، مقابل 103,603 عقد خلال السنوات الثلاث الماضية 2016م و2017م و2018م، بمتوسط 14 ألف عقد شهريًّا في 2019م ونحو ألفي عقد في 2016م، بمتوسط 2 مليار في الشهر في 2018م مقابل 7 مليارات شهريًّا هذا العام، 2019م.