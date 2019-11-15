له تاريخ صلاحية ويستخدم لتليين السحاب .. أمور لا تعرفينها عن مرطّب الشفاه

أميرة خالد (صدى):

قد تبدو هذه الحقيقة غريبة لكن مرطّب الشفاه لا يعمل عن طريق إضافة الرطوبة إلى شفتيك، بدلاً من ذلك، هو يغلقها لحمايتها من فقدان رطوبتها. الشمع الموجود فيه يشكّل حاجزاً مانعاً للماء، يمنع رطوبة بشرتك الداخلية من الهروب وينعّم شفاهك ويبقيها رطبة.

وفي هذا الصدد كشف خبراء التجميل عن بعض الأسرار المذهلة التي لا تعرفينها عن مرطّب الشفاه :

نعم ينتهي تاريخ صلاحيته : من المحتمل أن تستخدميه قبل ذلك لكن مرطّب الشفاه صالحٌ لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات فقط ، إذا وجدت أنبوباً قديماً عندك وتساءلت إذا كان استخدامه آمناً، تأكدي أن شكله ليس غريباً ورائحته ليست كريهة. فمن الممكن أن تنمو البكتيريا والفطريات على مرطّب الشفاه القديم!

يمكنك استخدامه على أماكن غير شفاهك : يستخدم العداؤون مرهم الشفاه لمنع التشقق حول أنوفهم في الطقس البارد ، ويمكنك أيضًا فركه على البشرة لترطيبها وتمليس الحواجب المتمردة وحتى تليين السحاب العالق .

في حال ابتلعت بعضاً منه، لا تخافي : على الرغم من عدم وجود حالات تثبت سلامة الشخص عند ابتلاع مرطّب الشفاه، لكن قد يسبب اضطراباً بسيطاً في المعدة، فإن المكونات الموجودة فيه مثل المنثول وشمع العسل والفينول واللانولين وزبدة الكاكاو وحمض الساليسيليك وزبدة الشيا.