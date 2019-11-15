غداً السبت .. إنتهاء التسجيل المبكر في مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون

حسين العلي(صدى):

ينتهي يوم غد السبت الموافق السادس عشر من نوفمبر، التسجيل المبكر في مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون 2019 الذي ينطلق صباح الأربعاء القادم ويستمر أربعة أيام بفندق ريتز كارلتون بجدة ،

ويستهدف المؤتمر الأطباء والممارسين الصحيين والأكاديميين الصحيين، من أطباء العيون ومساعديهم وأخصائيي البصريات وفاحصي النظر، وممرضي وممرضات العيون والعاملين الفنيين والمهنيين الصحيين في مجال رعاية العيون من داخل المملكة وخارجها وجميع العاملين في تعليم الرعاية الصحية، كما يستهدف المقيمين والطلاب بالكليات الطبية ، فيما يمكن للراغبين من الإسراع في التسجيل تقديم بياناته على الرابط. اضغط هنا

تحالف طبي وعلمي كبير

تقود الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية هذا الحراك الطبي الذي يتواصل للعام الخامس ، وسط تعاون كبير من مستشفى الحرس الوطني بجدة ممثلا بعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية فرع جدة ، ومشاركة مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ومستشفى العيون بجدة ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ومدينة الملك عبدالله الطبية ، وتعاون دولي مع الاكاديمية الامريكية والمدرسة الاوروبية للعيون .

موضوعات المؤتمر

يستعرض قرابة (200) متحدث من داخل المملكة وخارجها مستجدات أمراض وجراحة القرنية و مقدمة العين ، الجراحات الانكسارية لتصحيح النظر ، جراحة الماء الابيض وزراعة العدسات ، وكذلك تخصصات أمراض وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي وطب عيون الاطفال والحول والتهاب العيون. كما يواصل المؤتمر الدورات في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي وطب العيون المبني على البراهين ، وكيفية كتابة الأوراق العلمية ، والابحاث الطبية وتقديمها . كما يواصل المؤتمر الحلقات العلمية المقدمة من أطباء العيون الناشئين في تخصصات العيون ، وتقديم ورش عمل حية لهم في تخصصات العيون المختلفة .

اكثر من ٦٠٠ ورقة علمية

يتضمن المؤتمر اكثر من ١٢٠ جلسة علمية موزعة ما بين ندوات طبية وكورسات وورش عمل بالإضافة إلى ورش الويت لاب على الأعين الصناعية والطبيعية بغرض التدريب على العمليات الجراحية المتقدمة والجديدة في مجالات الماء الأبيض والماء الأزرق وزراعة القرنية بإختلاف أنواعها ، وتشهد هذه الجلسات اكثر من ٦٠٠ ورقة علمية تقام بالتوازي على ١٠ قاعات وتشمل اكثر من ٥٠ دورة وورشة عمل وأكثر من ٢٠ ورشة عمل يدوية للتدريب على عمليات الماء الابيض والماء الازرق والزراعة الطبقية لقرنية العين اضافة الى ١٨ دورة قصيرة في مجال البصريات والعدسات اللاصقة والرؤيه المزدوجة وتقويم الحول وبصريات الأطفال والكبار وضعف البصر الشديد .

نقل حي لجراحة العيون

تشهد وقائع المؤتمر التي تمتد على مدار أربعة أيام نقلاً حياً ومباشراً لجراحة العيون من غرف العمليات التي يتم إجراؤها في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة ما يساهم في الإيضاح الواقعي والعملي للحياة اليومية لعمليات العيون وخطواتها ، ومتابعة المختصين المشاركين للتطور في هذا المجال ، بالإضافة للهدف التعليمي وفتح المجال لأكبر عدد من الأطباء المتابعين للنقل المباشر وكأنهم داخل غرفة العمليات ما يمكنهم من النقاش والتفاعل وطرح الأسئلة حول العمليات الحية .

اعتماد 30 ساعة ، ومنصة عرض كبرى

يعد المؤتمر الذي اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساعاته التعليمية بـ 30 ساعة تعليم طبي مستمر حدثا دولياً ومهرجانًا علمياً لالتقاء الخبرات العالمية من جميع دول العالم ، كما يشهد أكبر منصة لعرض آخر ما توصلت إليه منتجات خدمات العيون والبصريات حيث تستعرض من خلاله العديد من الشركات العالمية والرائدة في مجال طب وجراحة العيون العديد من الأجهزة الطبية الخاصة بالفحوصات والعلاج لأمراض العيون والبصريات.

دورة في تجميل العيون

يشهد مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون الذي ينعقد خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري بفندق ريتز كارلتون بجدة دورة “تجميل العيون” والتي تنفذ يومي الأربعاء والخميس القادمين ، ويقدمها الدكتور ياسر المزروعي استشاري طب وجراحة العيون وجراحة التجميل ويشاركه عدد من الأطباء من أمريكا وكندا وأسبانيا والامارات وعمان والسعودية . وتستهدف الدورة القواعد المهمة في علاج وجراحات اضطرابات الجفون و الجهاز الدمعي ومحجر العيون .

مناقشة أمراض الشبكية

يستضيف المؤتمر متحدثين ومختصين ذوي خبرات عالية في مجال طب وجراحة الشبكية من داخل المملكة وخارجها لمناقشة محاور علمية عديدة تتضمن طب الشبكية، والذي يستعرض من خلاله فحص اعتلال الشبكية وأهمية الكشف المبكر، إلى جانب التطرق إلى فحص وطرق علاج الشبكية السكري، فيما سيتم أخذ آراء المختصين من الأطباء والخبراء للوصول لتوصيات يصل المؤتمر بشأنها لأفضل وأحدث الطرق لعلاج اعتلال الشبكية السكري.

مسابقة أفضل صورة وأفضل فيديو

وفي ذات السياق ، يشهد المؤتمر اعلان الفائزين في مسابقة أفضل صورة وأفضل فيديو لتقديم محتوى علمي وطبي، أو توعوي ثقافي، أو فني يعكس جهود وخبرات العاملين بمجال طب العيون أو البصريات|سواء في أمراض وعمليات جراحة العيون، أو خدمات ضعف البصر،أو الوعي بمكافحة العمى .

جائزة بصيرة

يترقب حضور المؤتمر مساء الجمعة القادم تتويج الفائزين بجائزة “بصيرة” في نسختها الثالثة والتي تهدف إلى تكريم رواد المكفوفين أصحاب القصص الملهمة ومتحدي الإعاقة من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت والذين لديهم ابداعات واختراعات وخدمات إنسانية ورسائل مميزة وهادفة في الحياة .

جوائز المؤتمر

يمنح مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون 2019 للعام الثالث على التوالي ثلاث جوائز في مجالات العيون وهي جائزة الاعمال الخيرية ، وجائزة البحث العلمي ، وجائزة خدمة التعلم والتدريب .

فعاليات مصاحبة

يرافق البرنامج العلمي للمؤتمر عدد من الفعاليات التي يستثمر خلالها القائمين على المؤتمر إستثمار الحضور العالمي الكبير من دول العالم لإبراز معالم نهضة الوطن ، وجهود حكومتنا الرشيدة من خلال عدد من الزيارات إلى الحرم المكي وأداء العمرة وزيارة المشاعر المقدسة ، بالإضافة إلى زيارة عدد من الفعاليات والمعالم وكذلك زيارة جدة التاريخية .