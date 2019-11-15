تدريب « 2664 » مواطن ومواطنة خلال ثلاثة أسابيع في برنامج أُتقن 5 بمنطقة مكة

حسين العلي(صدى):

أنهت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تأهيل ( 2664 ) مواطن ومواطنة بنهاية الأسبوع الثالث من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن 5 ” الذي مازال يواصل استقبال الراغبين بالتسجيل في أسبوعه الرابع عبر الرابط ‪ctc.tvtc.gov.sa‬ .

وأشاد فيصل بن عقيل كدسه مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بجهود عمداء وعميدات الكليات ومشرفي الفروع ومدراء المعاهد الصناعية الذين ساهموا في إنجاح البرنامج وتهيئة البيئة التدريبية ، منوهاً بجهود المدربين والمدربات في تنفيذ دورات أُتقن .

وأوضح “كدسة” أن البرنامج إحدى المسئوليات الاجتماعية التي أقرتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنفذه منشآتها التدريبية في مختلف مناطق المملكة ، ومنها الكليات التقنية للبنين بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة وتربه وفروع الكليات التقنية في أضم ورنيه وميسان والقوز ، وكلية الاتصالات بجدة ، والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث ،وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة ، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة .

ونوه “كدسة” برسالة البرنامج تجاه تدريب المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التدريب والتأهيل في تخصصات عدة تتنوع مابين الكهرباء والتمديدات المنزلية ، التبريد والتكييف ، صيانة السيارات ، الأمن السيبراني ،صيانة الجوال ، برامج مايكروسوفت أوفيس ، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية ، التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور ، اساسيات مونتاج وتحرير الفيديو ، ادارة الفعاليات والمناسبات ، صيانة اجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة .كما يتم تسجيل المواطنات في تخصصات الامن السيبراني،شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية ، و برامج مايكروسوفت أوفيس، ادارة الفعاليات والمناسبات، صيانة اجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، برنامج التجميل وتصفيف الشعر ، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة .

من جهته أكد رئيس مركز خدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين أن البرنامج يواصل رسالته للأسبوع الرابع على التوالي ويقدم كل دورة خلال أربعة أيام فقط، في الفترة من 4 عصرًا حتى الثامنة مساءً لكل من يرغب في الالتحاق بشروط أن يكون المتقدم أكبر من ١٥ عامًا، وأن يكون سعودي الجنسية أو ابن مواطنة أو من القبائل النازحة، وامتلاك المتقدمون والمتقدمات هويات سارية المفعول ، ودفع الرسوم الرمزية للتسجيل والمقدرة بـ 200 ريال .