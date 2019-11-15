تعرّف على الوثائق المطلوبة للاكتتاب في أرامكو

عادل الحربي(صدى):

كشفت نشرة اكتتاب شركة أرامكو، عن الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات الاكتتاب، فيما يجب على كل مكتتب رئيسي أن يكون لديه حساب بنكي نشط في أحد البنوك التي أعلنتها أرامكو والتي ستشارك في الاكتتاب.

وتضمنت الوثائق الآتي: أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد، أصل وصورة دفتر العائلة للمكتتبين من أفراد العائلة، أصل وصورة الوكالة الشرعية لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

كما اشتملت على أصل وصورة صك الولاية (للأيتام)، أصل وصورة صك الطلاق (لأبناء المرأة السعودية المطلقة من زوج غير سعودي)، أصل وصورة شهادة وفاة الزوج (لأبناء المرأة السعودية الأرملة من زوج غير سعودي)، أصل وصورة شهادة الميلاد (لأبناء المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي).

يشار إلى أن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م.

كما ستبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.