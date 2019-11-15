دورة لجراحة تجميل العيون بمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون

حسين العلي(صدى):

يشهد مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون الذي ينعقد خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري بفندق ريتز كارلتون بجدة دورة “تجميل العيون” والتي تنفذ يومي الأربعاء والخميس القادمين ، ويقدمها الدكتور ياسر المزروعي استشاري طب وجراحة العيون وجراحة التجميل ويشاركه عدد من الأطباء من أمريكا وكندا وأسبانيا والامارات وعمان والسعودية .

وتستهدف الدورة القواعد المهمة في علاج وجراحات اضطرابات الجفون و الجهاز الدمعي ومحجر العيون . إذ تعد منطقة العينين والجفون من المناطق ذات الحساسية الخاصة ، وتأتي أهمية هذه الدورة للدقة العالية التي تتطلبه مثل هذه الجراحات لتنفيذها لتجنب التأثير على الوظائف البصرية ، وعلى اعتبار أن انسداد الجهاز الدمعي هو المرض الأكثر شيوعا ويتم التعامل معه بواسطة العمليات الجراحية التي تسخدم التقنيات الجديدة .

وتستعرض الدورة الاضطرابات الرئيسية في الجفون والمناطق المحيطة بالعين مثل : انسداد القنوات الدمعية ، وتدلي الجفن أو إنسدال الجفن والذي قد يحد من المجال البصري ، والشتر الخارجي أو الشتر الداخلي الذي يتسبب في التهيج والدمعان وحتى القرحة في القرنية ، اضافة الى الامراض والاضطرابات الناتجة عن امراض خارج العين مثل زيادة نشاط الغدة الدرقية.