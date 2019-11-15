بوكتينو يُلاحق كوتينيو لضمه إلى توتنهام

نواف السالم(صدى):

يسعى توتنهام إلى التعاقد مع اللاعب البرازيلي كوتينيو الذي كان يعاني بين صفوف برشلونة لتدعيم صفوفه، بعد موسم كارثي للفريق الإنجليزي.

وضم برشلونة كوتينيو من ليفربول بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني/ وأبرم بايرن صفقة إعارة مقابل 8.5 مليون يورو (9.44 مليون دولار)، بالإضافة لراتبه لكنه يدرك أن الانتقال سيعتبر ناجحًا فقط إذا تعاقد معه في نهاية الموسم بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو.

وقالت صحيفة ” صن “ البريطانية أن بوكيتينو اشتكى مرارًا وتكرارًا من ضرورة إنفاق مبالغ مالية لضم لاعبين كبار، ويرى أنه في حال ضم كوتينيو سيتأكد من أن عملية إعادة البناء ستكون بالفعل قيد التنفيذ.