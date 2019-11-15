حيل منزلية بسيطة لتعطير دولاب الملابس

أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون في الاقتصاد المنزلي ، عن أبرز الطرق المنزلية التي تساعدك سيدتي في الحفاظ على دولاب ملابسك نظيف وخالي من الروائح المزعجة التي تقلل من أنوثتك.

وقال المختصون ، يمكنك الاستعانة بوضع بعض قطع من مكعبات المسك أو قطع من صابون المعطر برائحة قوية داخل زوايا الدولاب لتحصلي على رائحة عطرة ومميزة.

ويعتبر الفحم من المواد الطبيعية التي لها القدرة على امتصاص الروائح المزعجة وتحييدها، لفي قطع من الفحم في قطع من القماش وضعيها في الأماكن المظلمة أو العميقة لأنها تكون عرضة أكثر للرطوبة ونمو البكتيريا.

وتابعوا ، إذا كان الدولاب قديم، قومي بفتحه من حين لآخر لتهوئته ومنع تراكم البكتيريا التي تسبب انبعاث الروائح ، تجنبي وضع الأحذية في نفس دولاب الملابس خاصة إذا كانت بها رائحة حتى لا تعلق بالدولاب أو بملابسك.

لا تقومي بوضع ملابسك بعد العودة من العمل داخل الدولاب بل ضعيها على شماعة خارجية مع الحرص على غسلها قبل وضعها مرة أخرى حتى لا تنتقل رائحة العرق وتعلق في ملابسك الأخرى ، ولا بأس من نثر بعض العطور الزيتية على المناديل الورقية ووضعها بين طيات الملابس، أو قومي بمسح الدولاب بالمناديل المبللة والمعطرة.

ضعي بضع قطرات من العطر الخاص بك أو أي عطر يروقك في ماء المكواة أثناء القيام بكي الملابس، وستبقى ذات رائحة عطرة على الدوام ، حيلة أخرى تساعد في تعطير الدولاب لفترة طويلة، أحضري حفنة من الأرز ثم رشى عليها القليل من العطر ثم ضعيه في أكياس من القماش وضعيها في الدولاب حتى تنعمي برائحة مميزة لفترة طويلة.