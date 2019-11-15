بالفيديو.. قانوني: لا حصانة لأحد يخالف النظام ولا مكان للفاسدين

علي القحطاني(صدى):

أكد المستشار القانوني الدكتور محمد المحمود، أنه لا حصانة لأحد يخالف النظام ولا مكان للفاسدين ومستغلي السلطة في المملكة.

وأشار خلال مداخلة له عبر «الإخبارية»، إلى أن المملكة تقوم بجهود كبيرة في التحقيق بجرائم الفساد الإداري التي تعتبر من أصعب القضايا.

ووجه الشكر للنيابة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمباحث الإدارية باعتبارها جهة الضبط الجنائي.