الكشف عن سيارة ميتسوبيشي كهربائية تجريبية من فئة مركبات الدفع الرباعي في دبي

ابوظبي(صدى):

أطلقت ميتسوبيشيى في معرض دبي الدولي للسيارات ، سيارتها التجريبية الكهربائية من فئة مركبات الدفع الرباعي المرتفعة SUV والتي تحمل اسم e-Evolution

تعتبر السيارة التجريبية من ميتسوبيشي نموذجاً تقنياً يعبر عن الاتجاه الاستراتيجي المتجدد لشركة ميتسوبيشي والذي يدمج بين نقاط القوة في أنظمة الدفع الرباعي (SUV) والأنظمة المتوفرة في السيارات الكهربائية (EV) من خلال المزج بين القوة الكهربائية مع الأداء وأنظمة الاتصال المبتكرة.

ويعكس التصميم الخارجي لأول سيارة ميتسوبيشي كهربائية يتم عرضها في منطقتنا من فئة SUV ، استعداد السيارة للسيطرة على جميع أنواع الطرق، بالإضافة إلى الرشاقة والديناميكية، إلى جانب تراث ميتسوبيشي العريق في تصنيع سيارات الدفع الرباعي والتي أثبتت أداء عالياً في الطرقات الوعرة على مر السنين.

ويمنح الزجاج الأمامي المائل بحدة والحواجز الأمامية القصيرة لسيارة e-Evolution التجريبية مظهراً جانبياً فريداً لم يكن من الممكن الوصول إليه دون تقنيات الدفع الكهربائي. وتضفي المسافة العالية بين السيارة وسطح الطريق والجزء المعلق الأمامي المنخفض رشاقة ومرونة.