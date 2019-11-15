شاهد.. الظهور الأول لعادل إمام بعد أنباء وفاته

القاهرة(صدى):

شهدت الساعات الماضية أنباء من جديد حول وفاة الزعيم عادل إمام بعد منشور نجله محمد إمام عبر حسابه على إنستجرام طلب من خلاله الدعاء لكل من رحل عن عالمنا.

وسُربت عقب تلك الشائعة صورة جديدة للزعيم خلال تصويره مشاهد مسلسل فلانتينو .

وقال مصدر مقرب من أسرة عادل إمام، أن نجلي الزعيم محمد ورامي، هما وراء تسريب تلك الصورة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لنفي شائعة وفاته.

وأوضحت المصادر أن الزعيم يرفض تمامًا الرد على تلك الأنباء، إلا أن نجليه قررا التدخل ولكن بشكل غير مباشر، عن طريق تسريب الصورة لوضع حد لهذه الشائعات.