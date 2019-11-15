تحذير من استمرار تقلبات الطقس على 5 مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من تقلبات الطقس على 5 مناطق هي «الباحة، مكة المكرمة، الرياض، عسير، الشرقية».

وأوضحت أن الباحة ستشهد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بتدني في مدى الرؤية، فيما ستستمر حالة السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على مكة المكرمة والرياض.

وستشهد عسير أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، فيما سيكون هناك سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على الشرقية.

وأكدت الهيئة، أن حالة الطقس على الخمس مناطق ستستمر حتى الـ11 ونصف مساء اليوم الجمعة.