تخلصي من وزنك الزائد بسهولة برجيم المقبلات

أميرة خالد(صدى):

أوضح مختصون في التغذية ، أنه هناك بعض الحميات الصحية التي تحفز عملية حرق الدهون ونحت الجسم. ومنها مثلاً حمية المقبلات او ما يعرف برجيم دولابوس الذي يساعد على التخسيس في 4 اسابيع فقط ، الذي ابتكره الطبيب واختصاصي التغذية الفرنسي الان دولابوس. وهو يقضي بتناول كل انواع الطعام في اوقات محددة من النهار.

وقال المختصون ، إنه اثناء اتباع هذا الرجيم الذي يساعد على نحت الجسم ونسف الدهون في شهر واحد فقط، يمكن تناول كل انواع الطعام بكميات محدودة باستثناء منتجات الحليب خلال الوجبات.

وجبة الفطور. يجب ان تحتوي على الدهون الجيدة والكربوهيدرات، ومن الضروري تجنب تناول الاصناف التي تحتوي على السكر مثل حبوب الفطور والمربى وقطع الكيك وغيرها ، كذلك من المهم الامتناع عن شرب الحليب في هذا الوقت.

وجبة الغداء. يجب ان تحتوي على البروتينات الحيوانية والكربوهيدرات وهي توفر الحماية للعضلات وتساعد على بنائها وعلى ترميم الخلايا. ومن المهم خلال هذه الوجبة اكل النشويات مثل البطاطا والارز الابيض او البني، اضافة الى الكوكسوس او القمح والبقوليات مثل العدس والفاصوليا الحمراء والحمص.

وجبة خفيفة. من الضروري عدم التخلي عن هذه الوجبة التي تحتوي على مكونات صحية لأنها تمنع الشعور بالجوع في الفترة التي تسبق وجبة المساء ، ووجبة العشاء. من الافضل الا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية. وفي هذه الحالة يجب تفضيل اطعمة مثل الملفوف والبروكولي والخس والسبانخ واللفت واستخدامها لصنع اطباق مختلفة.