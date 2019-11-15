48 وظيفة شاغرة في بلدية تربة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت بلدية محافظة تربة، عن إتاحة 48 فرصة وظيفية على بند الأجور أ للرجال.

واشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، لايقل العمر عن 18 سنة، لائقاً صحياً، غير محكوم عليه بحد شرعي بالسجن في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة إلا إذا أمضى المدة المحددة.

كما اشترطت ألا يكون مطالباً بفترة حضر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام، وتعهد خطي بالقيام بمهام الوظيفة في مقرها، أن لا يكون لدية راتب تقاعدي ( إرفاق برنت من الأحوال المدنية بالمهنة)، أن يكون المتقدم قد تم تسجيله بموقع وزارة الخدمة المدنية على نظام ( ساعد ).

وأكدت أن التقديم يكون في قسم شؤون الموظفين خلال وقت الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد 27 / 3 / 1441 هـ وحتى يوم الخميس 1 / 4 / 1441 هـ .