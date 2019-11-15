الزكاة والدخل: اللائحة الجديدة لن تُطبق على المستثمر الأجنبي

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن عدم تطبيق اللائحة الجديدة على المستثمر الأجنبي، وإنما سيتم تطبيقها على المواطنين والمقيمين من إحدى الجنسيات الخليجية.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة، حمود الحربي، أنه سيتم تطبيق اللائحة في مطلع يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه سيُكتفى بتطبيق ضريبة الدخل فقط على المستثمر الأجنبي.

واختتمت أمس الخميس أعمال مؤتمر الزكاة والضريبة في دورته الأولى، الذي نظمته هيئة الزكاة والدخل على مدى يومين في فندق الريتز كارلتون بالرياض ، بحضور ومشاركة شخصيات بارزة من المنظمات الدولية وقطاعات الأعمال والقطاعات الحكومية والأوساط الأكاديمية.