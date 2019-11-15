بالفيديو.. كيفية صيانة سيارة كاديلاك XT4 ونصائح لتقليل صرفية البنزين

لندن(صدى):

نشر مختصون في مجال السيارات ، فيديو جديد يكشف عن عملية صيانة سيارة كاديلاك XT4 الجديدة .

وأكد المختصون أنه قبل التوجه إلى مركز الصيانة يجب أن نقوم باختبار صرفية البنزين في مركبة XT4 صغيرة كاديلاك اسكاليد ، فهذا الاختبار مهم جداً بالنسبة لأي شخص يفكر بشراء سيارة جديدة ، تضمن هذا الاختبار نصائح مهمة جداً يجب تطبيقها في جميع السيارات لكي يقوم السائقين بتوفير استهلاك البترول ضمن أسلوب قيادة ذكي واقتصادي .

توفير قيادة اقتصادية في استهلاك البنزين لـ سيارة يحتاج في البداية إلى زيارة لـ محطة البترول لملء خزان البنزين في سيارة XT4 ومن ثم تبدأ نصائح مهمة جداً من أجل الاقتصاد في استهلاك الوقود بشكل بسيط ، أثناء قيادة أي سيارة مزودة بـ محرك مع تيربو يجب عدم الضغط بشدة على دواسة البترول لكي لا يبقى التيربو يعمل بشكل مستمر بدون الحاجة له فهذا أمر يزيد من استهلاك البنزين .

كما يساهم قير سيارة كاديلاك XT4 المكون من 9 سرعات في تقليل استهلاك البنزين ، ومن باب التذكير تعتمد هذه السيارة على محرك 4 سلندر سعة لترين مع تيربو بقوة 237 حصان و 350 نيوتن.متر من عزم الدوران ، تعمل السيارة إما بنظام دفع أمامي أو دفع كلي للعجلات للنسخة التي معنا والتي تستهلك البنزين بنسبة أكثر بقليل لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س بحدود السبع ثواني وتبلغ سرعتها القصوى 210 كم/س .