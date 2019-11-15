انتحار العائلات التركية بـ « سم سيانيد » بسبب الفقر يورط الحكومة

أنقرة(صدى):

شهدت تركيا خلال الأيام الماضية واقعة انتحار مروعة؛ فأقدمت أسرة من 4 أشخاص على الانتحار من خلال غاز سام.

وكان أهالي أحد الأحياء التركية الفقيرة شاهد لافتة على باب منزل العائلة يُكتب عليها: احذروا! هناك سم سيانيد في الداخل.. اتصلوا بالشرطة ولا تدخلوا.

وعثرت الشرطة فور وصولها لموقع الحادثة على 4 جثث لأشقاء، رجلين وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين 48 و60 عامًا، وكان جميع القتلى من عائلة يتيكينز، التي كانت مقيمة في الحي منذ عقود.

وكان الأشقاء يعيشون في حالة اقتصادية متدنية ويعانون من البطالة معتمدين على أجر أخت واحدة تعمل كمدرسة موسيقى.

ومن المٌبكي في الوقت ذاته، أنه بعد ساعات من نقل الجثث إلى مشرحة، قطعت شركة الكهرباء الطاقة عن الشقة؛ بسبب تراكم الفواتير غير المدفوعة.

وأثار انتحار الأسرة الجدل في جميع أنحاء تركيا، ومثل كل شيء آخر تقريبًا في البلاد، أصبح الأمر مسيسًا ومرتبطًا بنظريات المؤامرة، حيث ارتفع سعر الكهرباء 10 مرات في تركيا هذا العام، ووصل إلى زيادة إجمالية قدرها 57%، ووصلت مستويات البطالة بين الشباب إلى 27%، وفقًا لمقال رأي نشرته صحيفة ”الغارديان“ للكاتبة إيليف شافاك

وقال فوات أوكتي نائب رئيس تركيا: قالوا إن السبب هو الجوع، وهذا ليس صحيحًا، فليس لدينا أي معلومات تفيد بأن الانتحار كان بسبب الفقر.

وما زاد الأمر سوءً وكشف ألاعيب الحكومة التركية التي دافعت عن نفسها، هو العثور على أسرة أخرى ميتة في منزلها في منطقة أنطاليا ويُشتبه أيضًا في أنها تناولت السيانيد، وعُثر على الأطفال، الذين كانت أعمارهم تتراوح بين 5 و9 سنوات، يمسكون بأيدي بعضهم البعض في غرفة المعيشة.

وكان الأب عاطلًا عن العمل منذ فترة طويلة وترك رسالة يوضح فيها الصعوبات التي كان يمر بها، وهذه المرة عجزت وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن لوم الكتب التي كانت الأسرة تقرأها، وبدلًا من ذلك، اقترحت حظر مبيعات السيانيد لعدة أشهر على الأقل.