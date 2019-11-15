زوجة تطلب الخلع بعدما سرقتها حماتها وخاضت في عرضها

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية، دعوى خلع ضد زوجها؛ بسبب ضعف شخصيته أمام والدته والتي وصلت إلى حد الخوض في عرضها وتشويه سمعتها.

وأوضحت أنها اكتشفت ضعف شخصية زوجها بعد الزواج وأن والدته هي من تدير كل شيء؛ حتى دفعت زوجها لملاحقة المدعية بالاتهامات الباطلة وتشويه سمعتها.

وأشارت إلى أن حماتها لم تسمح لأهل المدعية أن يتدخلوا ويضعوا حدًا لهذه الأمور، حتى قامت بطردها في أحد المرات بملابس البيت فى الساعات الأولى من الصباح.

وأفادت بأن حماتها استولت على أثاث البيت والمصوغات، فيما قررت رفع دعوى خلع بعد عام كامل من الانفصال الزوجي دون طلاق.