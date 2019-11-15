ترفيه لا ينتهي.. مالاتعرفه عن صالة التزلج المكشوفة بالرياض

علي القحطاني(صدى):

يواصل موسم الرياض مفاجأته الترفيهيه التي لا مثيل لها التي توفر للزائرين تجارب فريدة من نوعها، وكان أخر المفاجأت صالة التزلج المكشوفة بالرياض.

وتعد صالة التزلج بالرياض التي تقع في منطقة “ونتر وندرلاند” أكبر صالة تزلج مكشوفة بالشرق الأوسط على مساحة 2400 متر مربع وتتسع لـ400 شخص.

يوجد في المدينة الثلجية العديد من ألعاب التزلج على الثلج والجليد، إضافة إلى ساحة ألعابٍ ثلجية للأطفال تتواجد بها مجموعة من مجسمات البطاريق والدب القطبي الشمالي،.

ويوجد بالصالة المقهى الثلجي، وتم تصميمه من الثلج بواسطة فريقٍ متخصص، يصنع كل ثلاثة أيام أشكالاً ومجسمات من وحي الطبيعة، تحيطها إضاءات وألوان.

وتمنح الصالة الزائر التجربة مدعومة بمدربين متخصصين بالتزلج ومساعدين ومسعفـين.

وتشهد صالة التزلج أكبر نسبة إقبال في الألعاب بمدينة “ونتر وندرلاندر”، حيث يتم استقبال 400 شخص في الساعة الواحدة.

ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة، خوض تجربة التزلج من خلال العربات الخاصة بهم مع مرافقيهم، الأمر الذي لاقى إعجاب الكثير منهم بسبب تهيئة الصالة لكل فئات الزوار للاستمتاع بها.

واستغرق بناء المدينة الثلجية في الصالة حوالي 45 يوماً، إذ يتواجد في منتصفه مجسم ثلجي صمم بطريقة “النافورة” يمنح المستمتع تجربة ممتعة وفريدة.

تجدر الإشارة إلى أنه يعمل بصالة التزلج 70 شاباً سعودياً، يستمتعون بخدمات زوار صالة التزلج ويساعدونهم على خوض التجربة.