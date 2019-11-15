تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق بالمملكة غدا

الرياض(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد، اليوم الجمعة، عن توقعات حالة الطشق غدًا السبت على مختلف مناطق المملكة.

وقالت الأرصاد عبر موقعها الرسمي إنه: « ماتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل،القصيم، الرياض, المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان » .

وأضافت: « كذلك على اجزاء من المنطقة الشرقيه كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك » .