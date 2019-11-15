تقنية البنات بالمدينة تنفذ مبادرة خير أمة « سلمت روح أنجبت »

نايف السالم(صدى):

نفذت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة ممثلة بقسم التصميم وإنتاج الملابس مبادرة (سلمت روح أنجبت) ضمن مبادرة خير أمة و ذلك بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة .

أُقيمت مبادرة (سلمت روح أنجبت ) من 1441/3/13 ه إلى 1441/3/17 هـ ، حيث استهدفت المبادرة زيارة الأمهات المنجبات بمستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة لتقديم التهنئة والهدايا لهن ، كما تم تقديم بروشور توعوي بطريقة العناية بملابس الأطفال ،

كما تم إهداء الورود لطاقم العمل بالمستشفى وشكرهم على ما يبذلونه من جهود في خدمة المرضى ، كما قدمت عميدة الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة أ / فاطمة بولاقي شكرها لمستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة على تعاونهم وتسهيل تنفيذ المبادرة بالمستشفى .