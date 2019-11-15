الهلال يُفاجيء لاعبيه القدامى قبل النهائي الآسيوي

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن إدارة الهلال وجهت دعوات للاعبيها القدامى؛ لمؤازرة الفريق من خلال حضور إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، الذي يحل فيه الفريق العاصمي ضيفاً على أوراوا الياباني يوم 24 نوفمبر الجاري في سايتاما اليابانية.

وحسم الفريق الهلالي مواجهة الذهاب أمام الفريق الياباني 1-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، يوم السبت 9 نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه أمس الأول، بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير إلى اليابان، لدعم الفريق الأزرق في النهائي القاري.