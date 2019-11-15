قواعد اكتتاب المرأة في أرامكو

نايف السالم(صدى):

تخضع المرأة الراغبة في الاكتتاب بشركة أرامكو السعودية، إلى عدد من قواعد المفاضلة والأولوية في حال تكرار الاكتتاب.

وتتضمن تلك القواعد:

• السماح للمواطنة المطلقة أو الأرملة أن يكون لديها تابع (أبناء قُصّر) سعوديين أو غير سعوديين في حالة وجود صك ولاية/وصاية عليهم، بشرط إرفاق المستندات القانونية.

• وعند تكرار الاكتتاب، تصبح الأفضلية أن تكون بمفردها وتلغى من الاكتتاب مع الوالد أو الزوج.

• وإذا اكتتب المرأة المتزوجة تكون الأفضلية مع الزوج وتُلغى من الاكتتاب مع الوالد.

• يُمكنها تفويض شخص آخر للاكتتاب بالنيابة عنها، شرط أن يكون قريب من الدرجة الأولى.

يشار إلى أن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م.

كما ستبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.