هطول أمطار على العاصمة المقدسة

الرياض(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية، من هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة، وطريق مكة – جدة السريع.

وطالب المركز، قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

من جانبه، أهاب المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق.

كما طالب بالبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة اثناء نشاط الرياح.