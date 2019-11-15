قائد ليفربول: كنت مستعدًا لقتل سواريز

نواف السالم(صدى):

قال جوردان هندرسون قائد ليفربول إنه كان يشعر بالرغبة في قتل لويس سواريز في بداية مشواره مع الريدز.

وأضاف هندرسون المنضم لليفربول في 2011 أنه شعر بأنه ليس جيدا بما يكفي ليكون في نفس الفريق مثل سواريز، بحسب ما ذكر موقع صحيفة “إيكو” الصادرة من مدينة ليفربول.

ولفت إلى أنه كان يحاول أن يبذل قصارى جهده، إلا أنه كان يتعرض في الوقت نفسه إلى انتقادات وتشكيك من الناس طوال الوقت.

وتابع: “في ذلك الوقت، كنت لاعبا شابا وكان هناك شيء أو شيئان فعلهما لويس سواريز أثناء التدريب لم أحبهما، فقد جعلني ذلك أشعر أنني لست جيدا بما يكفي لأن أكون في نفس الفريق في التدريب”.

وأضاف أن سواريز رفع ذراعيه وكأنه يقول: “ماذا يفعل (هذا اللاعب)، ماذا يفعل؟”، في إشارة إلى هندرسون، مضيفا -والكلام لسواريز- “يجب ألا أكون في هذا التدريب”. وأوضح هندرسون أن هذا الأمر آلمه كثيرا.

وقال هندرسون إن سواريز فعل ذلك 3 مرات، مشيرا إلى أن هذا الأمر دفعه للانفجار إلى حد أنه كان “مستعدا لقتله”.