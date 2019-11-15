توضيح من « أمن الطرق » لتفادي النقاط العمياء لدى سائقي الشاحنات

علي القحطاني(صدى):

وجّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تحذيرًا لقائد المركبات من النقاط العمياء الخاصة بسائقي الشاحنات.

وأكد حساب أمن الطرق، أن النقاط العمياء لدى الشاحنات كثيرة وخطيرة؛ نظرًا لكبر حجمها بالنسبة للمركبات الأخرى.

وأشار إلى أنه في حالة التجاوز، يجب على قائد المركبة النظر إلى مرآة سائق الشاحنة فإذا رأيته فهو يستطيع رؤية مركبتك، وإذا لم تره فهو لا يراك.

يشار إلى أن النقطة العمياء عند سائق الشاحنة، هي النقطة التي لا ترصدها المرايا الجانبية لشاحنته، وهي تعتبر من النقاط الأكثر خطرًا على سائق السيارة العادية.

وتتضمن تلك النقاط: يسار السائق في المنطقة بين الباب الأيسر وبداية جسم الشاحنة الخلفي، ويمين السائق مباشرة أسفل المرآة الجانبية، وهي منطقة لا تظهر للسائق، المنطقة الخلفية للشاحنة مباشرة، والتي لا يستطيع السائق بأي حال أن يراها لضخامة سيارته.