صورة مدهشة لصاعقة تضرب بركانا ثائرا

واشنطن(صدى):

ألتقط المصور سيرجيو مونتفار ، صورة مدهشة عن طريق الصدفة ، للحظة غير متوقعة ضربت فيها صاعقة بركانا ثائرا في غواتيمالا في أمريكا الوسطى، حيث كان يخطط لتصوير الحمم البركانية التي تتدفق من البركان عقب تنبؤات جوية تقول إن السماء ستكون صافية.

وعلق مونتفار على الصورة قائلاً ، “أردت أن أحصل على صورة لدرب التبانة فوق قمة Volcán de Pacaya، لكن العاصفة الرهيبة لم تسمح لي بذلك ، حيث كنا نتوقع سماء صافية، ولكن ذلك لم يحدث قط، ووقعنا تحت رحمة المطر”.

وتابع: “عندما توقفت العاصفة، واختفت السحب، بدأ البركان بعرض العاصفة الرعدية المذهلة والفاتنة، لذلك قررت تصويرها” .

ويُعتقد أن الانفجارات البركانية قد تحفز العواصف لأن جزيئات الرماد تجتذب وتجمع قطرات الماء الصغيرة التي تسقط مثل المطر ،كما يُعتقد أن تصادم بعض الجزيئات قد يخلق شحنة تجذب البرق.