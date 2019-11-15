بالفيديو.. مواطن يكشف تفاصيل نجاته من السيل بعدما انقلبت مركبته

علي القحطاني(صدى):

كشف فهد الشلاش، عن الخطر الذي تعرض له وصديقه أثناء محاولتهما توثيق سيول ” جو ” بمدينة حائل، عقب انقلاب مركبتهما التي كانت من نوع ” جيب ربع ” ،ثم جرفتها السيول عبر الوادي.

وأوضح ” الشلاش ” : بدأت المغامرة بسبب هواية التصوير والرغبة في توثيق الأمطار بـ ” جو ” بعد مطاردة السحابة،إلا أن قوة السيول حالت دون رجوعنا إلى حائل.

وأشار الشلاش: بعد أن وثّقنا السيول حاولنا الرجوع لحائل سالكين الطريق الأسفلت وكنا حريصين على عدم تجاوزه، إلا أن سيارتنا التي تحركت 20 دقيقة داخل السيول، فشلت في مقاومة شدة السيل فانحرفت بنا وانقلبت أربع مرات، وفي الخامسة استقرت على الجانب الأيمن،مما سهل خروجنا منها.

وأبان أنهما اتجها نحو المدينة،إلا أن خلو المكان من الناس،جعلهما يقطعان مسافة تسعة كيلو مترات،للوصل إلى بر الأمان.