بالفيديو.. لحظة سرقة أساور ذهب من يد طفلة بجانب والدتها

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو امرأة تسرق ذهب من يد طفلة في إحدى مناطق المملكة، حيث بدت المرأة وهي تقترب من الطفلة التي كانت تمسك بيد والدتها في ملاهي وبالقرب من إحدى الألعاب.

ورصد مقطع الفيديو السارقة وهي تخلع قطعة من المشغولات الذهبية كانت ترتديها الطفله بيدها ولاذت بالفرار كأنها لما تفعل أي شيء.

ودعا المغردون للانتباه لأطفالهم خاصة في الأماكن المزدحمة، بينما شدد آخرين علي ضرورة عدم ارتداء الأطفال المشغولات الذهبية عند الذهاب للأماكن المزدحمة.