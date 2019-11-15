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بالفيديو.. « الخثلان » يوضح حكم إقامة حفلات وداع العزوبية 

بالفيديو.. « الخثلان » يوضح حكم إقامة حفلات وداع العزوبية 
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم إقامة حفلات وداع العزوبية، قائلا: ” حفلات وداع العزوبية آتت إلينا تقليدا من الغرب ” ، مشيرا: ” هذه العادات دخيلة علي مجتمعنا ويجب نبذ هذه الأفكار ” .

ولفت الخثلان ببرنامج ” الجواب الكافي ” المُذاع على قناة ” المجد ” : ” الحفلات المرتبطة بالزواج والولائم سنة ” ، مشددا: ” اجعلوا هذه الحفلات في الزواج فقط ” .

واستشهد الخثلان بما قاله الرسول ” صلي الله عليه وسلم ” لعبدالرحمن بن عوف عندما تزوج، قائلا: ” أولم ولو بشاه ” ، داعيا لمنع حفلات توديع العزوبية لأنها  دخيلة علي المجتمعات الإسلامية ” .

 


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