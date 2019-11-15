مواطن يعتدي على حارس أمن بمستشفى محايل .. والأمن يضبطه

عادل الحربي(صدى):

شهدت مستشفى محايل، أمس الخميس ، اعتداء أحد المواطنين بالضرب على حارس أمن بالمستشفى بعد منعه من دخول غرفة العمليات التي تتواجد فيها زوجته ، وتم إبلاغ السلطات الأمنية التي قامت بإيقافه .

وكان مواطن يريد اقتحام غرفة العمليات بمستشفى محايل العام، قد أقدم على ضرب حارس الأمن الذي أبلغه أن ذلك ممنوع وفق اللوائح والأنظمة المبلغة، حيث تجاوز حارس الأمن وصعد للدور الذي به غرفة العمليات التي تتواجد بها زوجته ليقابل بمنع حارسات الأمن له.

وحضر حارس الأمن مجددًا ليحاول تهدئة المواطن ومنعه من الدخول إلا أنه سرعان ما انهال عليه ضربًا وأوقعه أرضًا وأخذ يركله ركلاً شديدًا مما أسفر عن إصابة حارس الأمن ، وأصيب المجني عليه بخلع بالكتف الأيسر مع كسر أعلى عظمة العضد الأيسر وتم التعامل مع الخلع ورده إلى وضعه الطبيعي ، وحددت مدة الشفاء المبدئية بثلاثة أسابيع ما لم تحدث مضاعفات أخرى وتحدد مدة الشفاء النهائية بواسطة استشاري العظام.

يذكر أن مستشفى محايل تعامل مع الحالة وفق ما يستدعيه الموقف، حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية بشأن الاعتداء في حينه.