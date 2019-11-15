مدرب النصر يعتزم إقامة معسكر تدريبي بالإمارات في حالتين 

نواف السالم(صدى):

درس مدرب النصر ” فيتوريا ” فكرة إقامة معسكر تدريبي في الإمارات، في حال تم الإعلان عن تأجيل الجولتين المقبلتين من الدوري، وفي حالة تعذر إقامة المعسكر يتم تحديد لقاءين وديين، وذلك لاستغلال فترة التوقف وتجهيز الفريق فنيا لخوض مباريات الدوري.

ويستأنف اللاعبون مساء اليوم التدريبات على الملعب الرديف بالنادي، في وقت وصل اللاعبون الأجانب للرياض بعد تمتعهم بالإجازة الممنوحة لهم، ولم يتحدد موعد عودة المهاجم عبدالرزاق حمدالله الذي غادر إلى أميركا لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة.

وكان مهاجم الفريق عبدالفتاح آدم وصل إلى مرحلة متقدمة من التأهيل الطبي، بعد اكتمال شفائه من الإصابة، ومن المنتظر أن يدخل اللاعب التدريبات الجماعية تمهيدا لتجهيزه للقاء الوحدة بشكل رسمي، في أول ظهور له مع الفريق، بعد انتقاله من التعاون.