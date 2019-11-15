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مطربة تكشف جسدها أمام الجمهور لسبب غريب

مطربة تكشف جسدها أمام الجمهور لسبب غريب
سانتياغو(صدى):

أثارت مطربة تشيلية الجدل أمس الخميس بعدما قامت بتعرية الجزء العلوي من جسدها على السجادة الحمراء أثناء حضورها حفل جوائز غرامي .

وقامت المطربة “مون” بهذا التصرف الغريب دعماً لنساء تشيلي ، حيث كتبت على جسدها : في تشيلي ، يعذبون ، يقتلون ، ويغتصبون .

وأثناء تكرمها كانت ترتدي معطف ، إلا أنها أسقطته فجأة أمام الكاميرات لتعلن عن إحتجاجها على التعذيب والإغتصاب في بلادها .

والمثيرللدهشة أنه بعد هذا الموقف الصادم ، قامت “مون ” بإرتداء ثوب أبيض طويل وله أكمام طويلة .


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