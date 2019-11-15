روبي تكشف حقيقة انسحابها من عرض مسرحي بموسم الرياض

القاهرة(صدى):

علقت الفنانة المصرية روبي، عن تداول أخبار عبر السوشيال ميديا تُفيد بانسحابها من العرض المسرحي ”علاء الدين“، المقرر عرضه في المملكة، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، موضحًة أنها لم تنسحب من العرض لأنها لم تتفق عليه من الأساس.

وكانت ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن خلاف نسب بين منتج العرض مجدي الهواري والفنانة روبي، ما أدى إلى انسحابها من العرض المسرحي، لتبدأ مفاوضات مع دينا الشربيني لم تسفر عن اتفاقات رسمية، لتحل بعدها الفنانة تارا عماد كبديلة لها.

غير أن روبي خرجت لتقول في تصريحات تلفزيونية، إنها لم تتفق على العرض، بسبب وجود تعارض في المواعيد ولم تستطيع ترتيب وقتها، لكي تتناسب مع مواعيد العرض المسرحي.

ويتضمن جدول فعاليات ”موسم الرياض“ في عروضه المسرحية ظهور الفنان المصري أحمد عز، لأول مرة على المسرح من خلال عرض مسرحية ”علاء الدين“، وسيتم عرضها على المسرح العربي بمدينة الرياض، على مدار 4 أيام تبدأ من 12 وحتى 15 ديسمبر المقبل.