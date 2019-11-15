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بعد استغلالها لفيديوهاته.. صالح الجسمي يوجه رسالة شديدة اللهجة للجزيرة القطرية

بعد استغلالها لفيديوهاته.. صالح الجسمي يوجه رسالة شديدة اللهجة للجزيرة القطرية
أبوظبي(صدى):

استغلت قناة ” الجزيرة القطرية ” فيديوهات الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق النجم حسين الجسمي؛ بهدف بث الأكاذيب والإساءة لدولته.

ومن جانبه، ظهر صالح الجسمي في مقطع فيديو ليرد على ما فعلته قناة الجزيرة قائلآ: ” قناة الجزيرة ينشرو فيديوهاتي كأني أنا ناشط سياسي وأنا لست كذلك ” .

وأضاف: ” أنا عاشق لوطني ولقادتي.. ولا يمكن لهذه القناة الخبيثة أن تسيء للإمارات من خلالي أنا، أنا ناقد فني قاعد للسوشيال ميديا ولا تقولونا كلام لم نقوله ” .

 

 

 


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