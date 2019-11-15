أطعمة يجب تناولها تحد من نمو وانتشار أورام سرطان الثدي

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في علاج الأورام ، إنه تستدعي الإصابة بسرطان الثدي اتباع نظام غذائي صحي متكامل العناصر الغذائية، يساهم في التقليل من فرص نمو وانتشار الورم، ومن أبرز الاطعمة التي يمكن تناولها عند الإصابة بهذا المرض الخبيث :

– الكركم : من التوابل التي تتميز باحتوائها على العديد من مضادات الأكسدة، حيث يحتوي الكركم على مادة كيميائية تدعى الكركمين، التي تكافح الشوارد الحرة بجسم الإنسان، ما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان .

– القرنبيط : يعاني مرضى السرطان من ضعف الجهاز المناعي، الأمر الذي يجعل القرنبيط الاختيار الأمثل لهم، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساهم في تقوية المناعة.

– الثوم والبصل : ينصح الأطباء مرضى السرطان بتناول الثوم والبصل، لاحتوائها على مكون أليل كبريتيد، الذي يحد من تورم وانتشار الورم .

– التفاح: يطلق الأطباء على التفاح اسم “فاكهة المناعة”، لأنه من الفواكه الغنية بفيتامين سي، الأمر الذي يجعله من الأطعمة المناسبة لمرضى السرطان، لأنه يساعد على تقوية جهاز المناعي.

– الرمان : يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، التي تثبط تكاثر خلايا سرطان الثدي ويمنع انتشاره، وهناك بعض الاحتمالات التي تؤكد أنه قادر على القضاء عليها إذا تم تناولها بصورة منتظمة.

وهناك ايضاً العديد من الأطعمة اليت يجب تناولها للحد من انتشار الأورام السرطانية بالثدي ، منها ( الأسماك – بذر الكتان – الفواكه والخضروات الغنية بالكاروتينات – أطعمة الصويا- التوت ) .