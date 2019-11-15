نايف السالم(صدى):

حسمت مديرية الجوازات الجدل بخصوص الوضع المتعلق بالرسوم اللازمة لتأشيرة الخروج والعودة، وكذلك رسوم الإقامة والمقابل المالي حيال أبناء المواطنات.

وأوضحت عبر حساب ” الجوازات – أبشر ” في ” تويتر ” أن ابن المواطنة لا يُعفى من رسوم تأشيرة الخروج والعودة، ويلزمه دفعها.

وردت الجوازات على استفسارات المغردين، قائلة: ” ابن المواطنة يُعفى من رسوم الإقامة في حال النقل على كفالة الأم ” ، مشيرة إلي أن أزواج المواطنات وزوجات المواطنين يتم إعفاؤهم من المقابل المالي عليهم ما لم يكن على هوياتهم تابعون أو مرافقون.