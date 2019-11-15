بالفيديو.. عراقي يجلب أسدا لحماية المتظاهرين من الكلاب البوليسية للأمن

بغداد(صدى):

أظهر مقطع فيديو عراقي يجلب أسد إلى إحدى ساحات التظاهر، بعدما ترددت أنباء بأن قوات مكافحة الشغب تستعين بكلاب بوليسية لتفريق الاحتجاجات.

وبدا في المقطع المتداول الأسد برفقة مالكه، حيث أن الحادثة وقعت الثلاثاء في محافظة بابل جنوب بغداد.

وحاول مالك الأسد الرد على السلطات من خلال جلب الأسد إلى ساحة التظاهر لمواجهة الكلاب البوليسية.

وكانت محافظة بابل شهدت خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر اعتصاما واضرابا عاما بعدما امتنع العديد من الموظفين عن الذهاب إلى أعمالهم وسط إغلاق لمعظم الدوائر الحكومية في المحافظة.