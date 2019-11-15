غاريكا يحترم قرار لاعبي تشيلي بعدم خوض ودية بيرو

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب منتخب بيرو الأول لكرة القدم ريكاردو غاريكا، خلال مؤتمر صحفي يسبق مباراة فريقه الودية أمام كولومبيا في ميامي الأمريكية ، على احترامه لقرار لاعبي منتخب تشيلي بعدم الرغبة في خوض المباراة الودية التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل، مع المنتخب البيروفي .

وقال غاريكا ، سيكتفي منتخب بيرو بمباراته أمام كولومبيا لتكون الأخيرة له هذا العام، وذلك قبل أن يستهل في مارس القادم تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وأوضح المدرب أن العام الحالي كان جيداً للغاية لبيرو، التي حلت وصيفة لكوبا أمريكا، وأن مواجهة تشيلي “كانت مرتقبة من اللاعبين والجماهير نظراً لكونها مباراة كلاسيكو” لكن إلغاءها لن يغير شيئاً “نفضل إنهاء العام بهذا الشكل، فهذه المواقف لا يمكن السيطرة عليها”.

واعتبر المدرب استضافة ليما لنهائي كأس ليبرتادوريس القارية للأندية بين ريفر بليت الأرجنتيني وفلامنغو البرازيلي بدلاً من سانتياغو دي تشيلي بأنه أمر “مؤسف لتشيلي ولكل ما تعانيه الآن” ولكنه من الناحية الأخرى “فرصة جيدة لبيرو لأنه حدث فريد”.