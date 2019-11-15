جريمة عجيبه تنتهي بكشف الضحية عن قاتلها!

متابعة- أميرة خالد(صدى):

على الرغم مما تواجهه جرائم القتل عادةً من صعوبة بالغة في التوصل للجاني وسلسلة طويلة من التحقيقات وجمع الأدلة الجنائية إلا جريمة عجيبة كسرت كل القواعد وكشفت عن الجاني قبل وفاة المقتول بثوان .

فقد تمكنت طالبة كينية من إرشاد الشرطة عن قاتلها مع نفسها الأخير حينما وصل رجال الإنقاذ إليها وكانت في بركة من الدماء على طريق سريع قرب منزلها .

وقالت الفتاة دوركاس جميلة أن صديقها هو الذي سدد إليها عدة طعنات بمعدتها حينما خرجت من منزلها .

وتوصلت الشرطة بالفعال إلى شجار كبير بين الجاني والضحية على وسائل التواصل الإجتماعي ليواجه المجرم مصيره .