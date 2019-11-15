شرط حصول الزوجة المهجورة على دعم حساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

أعاد حساب المواطن ، في رده على استفسار إحدى المواطنات ، توضيح الإجراء الذي يجب القيام به حتى تحصل الزوجة المهجورة على دعم حساب المواطن.

وردت خدمة المستفيدين في حساب المواطن على استفسار من

وكانت تساءلت زوجة هجرها زوجها ويحصل هو على الدعم الكامل ، عن الإجراء الذي يجب القيام به للحصول على الدعم .

فقالت خدمة المستفيدين ، في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجة مهجورة بإمكانك التسجيل وإضافة التابعين ولا يتطلب من المهجورة رفع مستندات في البوابة الإلكترونية.

وأضافت ، لكن يجب إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي للمستفيد الرئيسي والتابعين .