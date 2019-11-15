توقعات سعر اكتتاب سهم أرامكو ونصائح هامة للراغبين في الاستثمار

علي القحطاني(صدى):

توقع خبراء الأسواق المالية أن يتراوح سعر اكتتاب سهم أرامكو للأفراد بين 30 -70 ريال إلى 37 -33 ريال ، وسط توقعات بإعلان السعر النهائي للسهم يوم الأحد المقبل.

ووجه الخبراء نصائح هامة للمواطنين الراغبين في الإستثمار بأسهم أرامكو على النحو التالي :

1-يجب أن تخصص نسبة معينة من محفظتك الإستثمارية الشخصية لقياس مدى زيادة حجم الإستثمارات والتعلم من التجارب بنسبة أولية لا تزيد عن 30 % .

2-لا تخشى المخاطرة لأنها أمر لابد منه في سوق الأسهم ، مع ملاحظة أن “أرامكو” أمًنت المستثمرين الأفراد بحد أدنى من التوزيعات السنوية فضلاً عن تعيين مدير للإستقرار السعري للسهم لمدة شهر .

3-يجب الإلمام بأهمية تنوع الإستثمارات ومخاطر التركيز على قطاع واحد .

4-يمكن الإستثمار من خلال البنوك والشركات المشاركة في الإكتتاب لضمان القرار السليم خاصةً لقليلي الخبرة .

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