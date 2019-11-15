الحكم على 5 موظفين بالدولة في قضية فساد مالي وإداري بعد 300 دليل إدانة
أصدرت المحكمة المختصة أحكام قضائية في قضية الفساد المتهم بها خمس موظفين بالدولة والمتهمين بالإثراء غير المشروع والتصرف في الممتلكات الحكومية واستغلال مناصبهم .
ووفقاً للحكم الإبتدائي صدر ضد المدانين أحكام تجاوز مجموعها 32 عام وعقوبات مالية تتجاوز 9 ملايين ريال ومصادرة لأموال الموجودة بحساباتهم الشخصية .
كما تم الحكم على بعض الكيانات التجارية المتورطة في قصية الفساد بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة عام وغرامة مالية فادحة .
وكان من بين المدانين موظف حكومي مسؤول اشترك بالإتفاق على تزوير محرر عرفي واستلام وحيازة مبالغ رشوة والعمل بالتجارة رغم المخالفة القانونية .
كما كان من بينهم مسؤول تم القبض عليه أثناء استلام رشوة واشترك في تزوير محرر عرفي وأدين بإستغلال نفوذه الوظيفي وغيرها من جرائم الفساد .
وكانت النيابة العامة قد نجحت في جمع 300 دليل إدانه ضد المتهمين ، مؤكدة أنها لن تتوانى في ملاحقة الفاسدين مهما كانت مناصبهم .
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