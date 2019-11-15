الحكم على 5 موظفين بالدولة في قضية فساد مالي وإداري بعد 300 دليل إدانة

عادل الحربي(صدى):

أصدرت المحكمة المختصة أحكام قضائية في قضية الفساد المتهم بها خمس موظفين بالدولة والمتهمين بالإثراء غير المشروع والتصرف في الممتلكات الحكومية واستغلال مناصبهم .

ووفقاً للحكم الإبتدائي صدر ضد المدانين أحكام تجاوز مجموعها 32 عام وعقوبات مالية تتجاوز 9 ملايين ريال ومصادرة لأموال الموجودة بحساباتهم الشخصية .

كما تم الحكم على بعض الكيانات التجارية المتورطة في قصية الفساد بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة عام وغرامة مالية فادحة .

وكان من بين المدانين موظف حكومي مسؤول اشترك بالإتفاق على تزوير محرر عرفي واستلام وحيازة مبالغ رشوة والعمل بالتجارة رغم المخالفة القانونية .

كما كان من بينهم مسؤول تم القبض عليه أثناء استلام رشوة واشترك في تزوير محرر عرفي وأدين بإستغلال نفوذه الوظيفي وغيرها من جرائم الفساد .

وكانت النيابة العامة قد نجحت في جمع 300 دليل إدانه ضد المتهمين ، مؤكدة أنها لن تتوانى في ملاحقة الفاسدين مهما كانت مناصبهم .