رازفان لوشيسكو يطالب السفر بالفريق إلى اليابان مبكرا

ماجد محمد(صدى):

طالب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رازفان لوشيسكو ، بالسفر مبكرًا بالفريق إلى اليابان، استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وأكد لوشيسكو ، أن السبب الرئيسي لقراره هو مراعاة الساعة البيولوجية للاعبي الفريق، وذلك بسبب فارق التوقيت بين المملكة واليابان والذي يصل إلى 6 ساعات كاملة.

وكانت مباراة الذهاب بين الزعيم وأوراوا في الرياض قد انتهت بتحقيق أزرق الرياض نتيجة إيجابية بالفوز 1-0، لتكون مباراة الإياب يوم 24 من شهر نوفمبر هي المواجهة التي ستحسم من هو صاحب اللقب.