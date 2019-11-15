بالصور.. تعرف على مواصفات BMW X6 المذهلة بعد وصولها المملكة

الرياض(صدى):

طرحت شركة BMW الطراز الجديد من سيارتها المنتظرة BMW X6 في الأسواق الخليجية حيث وصلت المملكة بالفعل وسط توقعات بالإقبال الكبير عليها لما تتميز به من تحديثات خارقة ومظهر فريد .

وتحظى السيارة الجديدة بالإستخدمات المتعددة لسيارات الأنشطة الرياضية بجانب القيادة المرنة مع نظام نقل الحركة المطور وهيكل فريد لمظهر سيارة كوبيه العصري.

وتمتاز السيارة أيضاً بعناصر تحكم جديدة ، مع توفر 8 سرعات لناقل الحركة ونظام الدفع الرباعي الذي يزيد من قوتها وخفة حركتها ، مع مزايا الجيل الحديث من نظام BMW xDrive الموزع للدقة والسرعة على عجلات السيارة ، وغيرها من المزايا الديناميكية الفريدة .