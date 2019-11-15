بالصور.. تعرف على مواصفات BMW X6 المذهلة بعد وصولها المملكة
طرحت شركة BMW الطراز الجديد من سيارتها المنتظرة BMW X6 في الأسواق الخليجية حيث وصلت المملكة بالفعل وسط توقعات بالإقبال الكبير عليها لما تتميز به من تحديثات خارقة ومظهر فريد .
وتحظى السيارة الجديدة بالإستخدمات المتعددة لسيارات الأنشطة الرياضية بجانب القيادة المرنة مع نظام نقل الحركة المطور وهيكل فريد لمظهر سيارة كوبيه العصري.
وتمتاز السيارة أيضاً بعناصر تحكم جديدة ، مع توفر 8 سرعات لناقل الحركة ونظام الدفع الرباعي الذي يزيد من قوتها وخفة حركتها ، مع مزايا الجيل الحديث من نظام BMW xDrive الموزع للدقة والسرعة على عجلات السيارة ، وغيرها من المزايا الديناميكية الفريدة .
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