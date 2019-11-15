أبرزهم الغرق والموت.. «أحلام» تخبرنا رسائل هامة عن الحياة الواقعية
ينتاب المرء أحلام عديدة يوميًا، إلا أن هناك بعض الأحلام تظل عالقة لفترة أطول بذاكرة الشخص، والتي يمكن اعتبارها بمثابة إشارة يحاول ” المخ ” إرسالها للشخص.
وأفاد الباحثون أن ذلك قد يكون علامة على أن الدماغ يحاول إخبارنا بأمر مهم عن حياة اليقظة، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز هذه الأحلام وما تدل عليه.
– الغرق: علامة واضحة على أننا نتخذ قرارات اعتمادًا على المشاعر في حياة اليقظة.
– الموت: يرمز هذا الحلم للرغبة في الهروب من مسؤوليات الحياة وأعبائها.
– الأحلام المتكررة: لا ينبغي تجاهل الأحلام المتكررة، حيث يستخدم الدماغ أسلوب التكرار لإخبارنا بشيء مهم حول النمو الشخصي، وسيتكرر الحلم باستمرار حتى نفهم الرسالة.
– الطائرات والسيارات: يشير ذلك إلى أن الأحداث في حياتك الواقعية تتعرض لخطر الخروج عن نطاق السيطرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87069 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله اعلم ..