أبرزهم الغرق والموت.. «أحلام» تخبرنا رسائل هامة عن الحياة الواقعية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ينتاب المرء أحلام عديدة يوميًا، إلا أن هناك بعض الأحلام تظل عالقة لفترة أطول بذاكرة الشخص، والتي يمكن اعتبارها بمثابة إشارة يحاول ” المخ ” إرسالها للشخص.

وأفاد الباحثون أن ذلك قد يكون علامة على أن الدماغ يحاول إخبارنا بأمر مهم عن حياة اليقظة، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز هذه الأحلام وما تدل عليه.

– الغرق: علامة واضحة على أننا نتخذ قرارات اعتمادًا على المشاعر في حياة اليقظة.

– الموت: يرمز هذا الحلم للرغبة في الهروب من مسؤوليات الحياة وأعبائها.

– الأحلام المتكررة: لا ينبغي تجاهل الأحلام المتكررة، حيث يستخدم الدماغ أسلوب التكرار لإخبارنا بشيء مهم حول النمو الشخصي، وسيتكرر الحلم باستمرار حتى نفهم الرسالة.

– الطائرات والسيارات: يشير ذلك إلى أن الأحداث في حياتك الواقعية تتعرض لخطر الخروج عن نطاق السيطرة.