تغييرات مفاجئة في الحلقات الأخيرة من « ذا فويس »

أميرة خالد(صدى):

يعتزم القائمون على برنامج المواهب ” ذا فويس ” إجراء تغييرات في الحلقات الأخيرة من البرنامج، ومن المقرر أن تنطلق السبت المقبل مرحلة العروض المباشرة بين فرق أعضاء لجنة التحكيم، سميرة سعيد، أحلام، وراغب علامة ومحمد حماقي الذي يشهد العرض النهائي الأول بين المتسابقين بعد انتهاء حلقات المواجهة.

ومن المتوقع إلغاء فكرة التصويت على المواهب المُشاركة في الحلقات النهائية من الموسم الحالي، والتوجه إلى اعتماد قرارات لجنة التحكيم نحو المتسابقين.

ومن المواهب المؤهلة شرف أحمد، ومهدي عياشي، ونهى رحيم، ضمن فريق راغب علامة، وماهر سامي، وعمر العطاس من فريق سميرة، ويواصل النجمان علي الشريفي ونورهان المرشدي مع فريق أحلام، بينما بقي بهاء خليل ووئام رضوان مع فريق محمد حماقي.