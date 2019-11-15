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يصيب الشابات أيضا.. أسباب ترهل البشرة ونصائح هامة لمكافحته

يصيب الشابات أيضا.. أسباب ترهل البشرة ونصائح هامة لمكافحته
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر ترهل البشرة من أكثر المشاكل التي تواجه المرأة حتى في مرحلة الشباب مما يكسبها عمر أكبر من عمرها الحقيقي ، ويفسد إطلالتها مهما استخدمت من أدوات التجميل .

ويؤكد خبراء التجميل أن هناك عوامل كثيرة تسبب ترهل البشرة خاصة بعد فقدان الكثير من الوزن أو حتى الزيادة بشكل مفاجئ لأنه يسبب التمدد .
كما يتسبب إرتخاء العضلات والحمل والولادة والإصابة ببعض الأمراض الوراثية في تمدد البشرة وترهلها .

ولا تعتقدي أن سن الشباب يحميكي من تلك المشكلة ، فحتى إن لم تتجاوزي الأربعين فأنتي معرضة لترهل البشرة نتيجة لسوء التغذية والشعور بالقلق أو بمرورك بالأسباب السابقة .

ويشير الخبراء إلى ضرورة تجنب تلك الأسباب لحماية بشرتك بالإضافة إلى الإعتماد على ماسكات طبيعية لتغذية البشرة مثل ماسك الموز والعسل والقوة والحليب وغيرهم .


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